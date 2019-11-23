"Олександрія" у важкій грі здолала "Зорю" перед матчем з "Вольфсбургом": відео

23 листопада "Олександрія" та "Зоря" зустрілися у центральному матчі 15 туру чемпіонату України. Мінімальну перемогу вдалося здобути господарям поля.

Олександрія – Зоря 1:0

Гол: Банада, 59

Нереалізований пенальті: Гречишкін, 23

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Важка перемога "Олександрії"

Гості більш агресивно розпочали поєдинок: Лєднєв вискочив віч-на-віч з Біликом після прекрасного пасу партнера. Однак Богдан пробив у голкіпера. Господарі відповіли відразу: Безбородько не вистачило сантиметрів, щоб у падінні переправити м'яч у ворота. Шевченко зафіксував в руках м'яч.

На 22 хвилині господарі отримали чудову нагоду відкрити рахунок. Після удару Ковальця м'яч знайшов руку Михайличенка у штрафному майданчику – пенальті. Удар з 11 метрів не зумів реалізувати Гречишкін – відмінний сейв Шевченка.

Через декілька хвилин "Олександрію" знову врятував Білик: Лєднєв пробив з гострого кута, проте голкіпер "Олександрії" встиг відбити м'яч.

По перерві першу нагоду відзначитися мав Ковалець. Кирило здійснив рейд майже до штрафного гостей та пробив по воротах. Кирило цілив у лівий від себе кут, але не зумів влучити.

На 59 хвилині "Олександрія", яка була більш наполеглива в атаці, таки забила гол. Гречишкін виконав чудовий навіс зі штрафного, після чого Банада у падінні переправив м'яч у сітку воріт Шевченка.

Через декілька хвилин господарі могли закріпити перевагу. Безбородьку, який перебував у штрафному луганців, оборонці дозволили пробити з гострого кута. Шевченко своїм тілом закривав ближній кут, але "Зорю" врятувала стійка. Підопічні Віктора Скрипника відповіли не менш гостро в наступній атаці.

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Лєднєв заробив штрафний удар і сам же його виконав. Удар у Богдана вийшов сильним, але Білик зумів з ним упоратися.

На 73 хвилині Лучкевич змарнував стовідсотковий шанс відзначитися голом. Валерій вибухово вискочив віч-на-віч з Шевченком, однак надто довго підлаштовувався під удар. Тому удар у футболіста "Олександрії" не вийшов.

"Зоря" хотіла відігратися, але в атаці в луганців не клеїлося. На 83 хвилині Луньов пробив здалеку, але точно в руки голкіперу. В останні хвилини "Зоря" затиснула суперника на його половині поля. Проте це не принесло дивідендів – "Олександрія" здобула мінімальну перемогу.

Після цього поєдинку "Олександрію" чекає зустріч у Лізі Європи з німецьким "Вольфсбургом". Поєдинок відбудеться 28 листопада у Львові. Натомість наступний матч "Зоря" зіграє 30 листопада проти "Карпат".

Олександрія – Зоря відеоогляд матчу

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