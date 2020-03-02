24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Олімпіада-2020 у Токіо може відбутись без глядачів

- Читать новость на русском
Олімпіада-2020 у Токіо / shreveporttimes.com

Розглядається варіант, при якому через епідемію коронавірусу Олімпіаду-2020 покажуть тільки по телебаченню.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail, таке рішення дозволить зменшити поширення захворюваності коронавірусом серед людей.

Читайте також: В оргкомітеті Олімпіади-2020 зробили офіційну заяву щодо скасування Ігор через коронавірус

Також, це дозволить задовольнити багатотисячні телевізійні контракти і розглядається як альтернатива скасування заходу або перенесення.

Раніше член МОК Річард Паунд повідомляв, що літні Олімпійські ігри-2020 в Токіо можуть бути скасовані, якщо ситуація з новим коронавірусом не піде на спад у найближчі два місяці.

Олімпійські ігри повинні пройти з 24 липня по 9 серпня.


Мешканці Токіо змушені ходити у масках через епідемію коронавірусу 

Дані захворювань коронавірусом у світі на 2 березня

Станом на 2 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 048 осіб. Загальна кількість інфікованих – 89 073 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 45 тисяч людей.

  • В Італії зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 694 випадки зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.
  • У Білорусі та Чехії зафіксували перші випадки зараження коронавірусом.
  • У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусною інфекцією. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.
  • В Ірані підтвердили 978 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли п'ятеро посадовців. 
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 44 тисячі осіб.
  • Перший випадок зараження зафіксували й в Новій Зеландії. Захворів 60-річний чоловік, який нещодавно повернувся з Ірану.
  • У Північній Ірландії захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з подорожі Італією.
  • Також по одному випадку зафіксували у Нігерії, Сан-Марино, Нідерландах, у Люксембургу, Вірменії та на Еквадорі.
  • У Грузії підтвердили три випадки зараження коронавірусом.
Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Олімпіада-2020 Здоров'я Коронавірус Covid-19 Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
1 березня 17:06 Воротар "Манчестер Юнайтед" Де Хеа пропустив ганебний гол від "Евертона": відео
Михайло Гема
1 березня 16:22 Фіналіст Євро-2016 забив неймовірний гол ножицями в чемпіонаті Мексики – відео
Юрій Семенюк
1 березня 14:23 Український хокеїст Мережко до крові відлупцював росіянина під час матчу – відео
Юрій Семенюк
1 березня 11:23 Майкі Гарсія у блискучому бою переміг Варгаса і вдало дебютував вже у 5-й вазі: відео
Михайло Гема
29 лютого 18:48 Фанати "Баварії" зірвали матч образливими банерами, мюнхенці ледь не втратили перемогу 6:0
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук