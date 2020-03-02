Олімпіада-2020 у Токіо може відбутись без глядачів

Розглядається варіант, при якому через епідемію коронавірусу Олімпіаду-2020 покажуть тільки по телебаченню.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail, таке рішення дозволить зменшити поширення захворюваності коронавірусом серед людей.

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Також, це дозволить задовольнити багатотисячні телевізійні контракти і розглядається як альтернатива скасування заходу або перенесення.

Раніше член МОК Річард Паунд повідомляв, що літні Олімпійські ігри-2020 в Токіо можуть бути скасовані, якщо ситуація з новим коронавірусом не піде на спад у найближчі два місяці.

Олімпійські ігри повинні пройти з 24 липня по 9 серпня.



Мешканці Токіо змушені ходити у масках через епідемію коронавірусу

Дані захворювань коронавірусом у світі на 2 березня

Станом на 2 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 048 осіб. Загальна кількість інфікованих – 89 073 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 45 тисяч людей.