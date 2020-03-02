Олімпіада-2020 у Токіо може відбутись без глядачів
Розглядається варіант, при якому через епідемію коронавірусу Олімпіаду-2020 покажуть тільки по телебаченню.
Про це повідомляє британське видання Daily Mail, таке рішення дозволить зменшити поширення захворюваності коронавірусом серед людей.
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Раніше член МОК Річард Паунд повідомляв, що літні Олімпійські ігри-2020 в Токіо можуть бути скасовані, якщо ситуація з новим коронавірусом не піде на спад у найближчі два місяці.
Олімпійські ігри повинні пройти з 24 липня по 9 серпня.
Мешканці Токіо змушені ходити у масках через епідемію коронавірусу
Дані захворювань коронавірусом у світі на 2 березня
Станом на 2 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 048 осіб. Загальна кількість інфікованих – 89 073 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 45 тисяч людей.
- В Італії зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 694 випадки зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.
- У Білорусі та Чехії зафіксували перші випадки зараження коронавірусом.
- У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусною інфекцією. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.
- В Ірані підтвердили 978 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли п'ятеро посадовців.
- Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 44 тисячі осіб.
- Перший випадок зараження зафіксували й в Новій Зеландії. Захворів 60-річний чоловік, який нещодавно повернувся з Ірану.
- У Північній Ірландії захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з подорожі Італією.
- Також по одному випадку зафіксували у Нігерії, Сан-Марино, Нідерландах, у Люксембургу, Вірменії та на Еквадорі.
- У Грузії підтвердили три випадки зараження коронавірусом.
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