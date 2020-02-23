"Львів" на виїзді обіграв "Олімпік" завдяки єдиному голу наприкінці матчу: відео
У матчі між "Олімпіком" та "Львовом" в неділю, 23 лютого, все вирішив єдиний гол гостей наприкінці зустрічі. Його забив Богунов.
Олімпік – Львів 0:1
Гол: Богунов, 84
Команди провели доволі обережний матч. У першому таймі – лише по одному удару в площину воріт, і майже рівна кількість часу володіння м'ячем.
Але небезпечні моменти таки були. Спочатку в дебюті зустрічі Шина мав можливість пробити по воротах, але його дар вчасно заблокували. "Олімпік" на це відповів ударом Балашова зі штрафного по центру. Хоча найбільш небезпечний момент першого тайму – удар Кравченка. Півзахисник пробивав здалеку, а м'яч летів під перекладину – Пеньков врятував "Львів".
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Дивіться відео найкращих моментів першого тайму матчу Олімпік – Львів
Єдиний удар в площину від гостей – вже перед перервою, коли Приймак пробивав після пасу від Велвеса – якраз туди, де стояв Кринський.
У другому таймі ситуація мало чим змінилася – обмаль моментів і багато боротьби в центрі поля.
Все у матчі вирішив єдиний гол на 84-й хвилині. Після подачі з кутового львів'яни вибили м'яч на чужу половину поля. Там за м'яч зачепився Алваро. Він дійшов з м'ячем до штрафного майданчика, де прострелив вздовж лінії. Саме туди, куди набігав Богунов. Лебеденко не зумів завадити супернику забити.
Завдяки цьому голу "Львів" набрав 18 очок та зрівнявся з "Олімпіком" за кількістю балів у турнірній таблиці. Команди ділять 9-10 місця.
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