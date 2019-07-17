Під українським сонцем: Світоліна показала гаряче фото з відпочинку в Одесі

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / instagram.com

Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала фото з Одеси, де вона відпочиває біля моря.

Спортсменка нещодавно повернулася в Україну з легендарного виступу на Вімблдоні.

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На своїй сторінці в Instagram тенісистка показала фото з рідного міста Одеса. На фото Світоліна позує на лежаку в елітному одеському готелі на фоні моря.

Під українським сонцем,
– підписала фото спортсменка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under Ukrainian sun ️

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Новини Одеси Еліна Світоліна
Джерело: 24 канал
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