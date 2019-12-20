Підгрушна фінішувала 9-ю в спринті, Екгофф здобула перемогу

У французькому Ансі завершилася жіноча спринтерська гонка. Перемогу вдалося здобути представниці Норвегії Тіріль Екгофф.

Тіріль, яка стартувала під 30-м номером, на двох вогневих рубежах допустила тільки один промах. Чудова швидкість дозволила Екгофф продемонструвати найкращий час та виграти гонку.

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Понад 6 секунд норвежці програла представниця Франції Жустін Бреза. Француженка чисто відстрілялася, але була гіршою ходом – друга сходинка.

Третє місце посіла чешка Маркета Давидова. Вона, як і Бреза, ідеально відпрацювала на двох вогневих рубежах. Маркета програли Жустін 14 секунд.

Як виступили українки

Найкраще з українок спринт подолала Олена Підгрушна. Тернопільчанка чисто відстрілялася на двох вогневих рубежах і програла Екгофф 47 секунд – 9-а сходинка.

У хорошому темпі спринт долали Дарія Блашко та Юлія Джима. Однак роковим для українок став другий вогневий рубіж. Блашко не закрила одну мішень і фінішувала 30-ю. Натомість Джима після стійки вимушена була піти на два штрафні кола й фінішувала 38-ю.

Віта Семеренко, яка стартувала першою з українок, не закрила дві мішені на стійці й посіла 50-е місце. Валентина Семеренко настріляла три промахи – 55-а позиція.