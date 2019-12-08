Підгрушна повертається у збірну України на гонки у Хохфільцені

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Олена Підгрушна / uain.press

Біатлоністка Олена Підгрушна повертається до складу збірної України на другий етап Кубка світу в Хохфільцені (Австрія). Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

Підгрушна до цього виступала на Кубку IBU, де зуміла здобути срібло у спринтерській гонці. На Кубок IBU з українок поїде Надія Бєлкіна й, можливо, Анастасія Меркушина.

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Олена Підгрушна приїде з гір, відповідно, Надя Бєлкіна поїде на Кубок IBU. А з урахуванням програми другого етапу Кубка світу, можливо, відправимо в Ріднау ще когось, може, навіть, Меркушину. Справа в тому, що в Ріднау є суперспринт, а ця гонка дуже підходить Насті. Якщо ж буде потрібна її участь, скажімо, в естафеті, то приїхати в Хохфільцен не буде проблемою – там лише дві години їзди,
– цитує Бринзака biathlon.com.ua.

Через проблеми зі здоров'ям 32-річна Підгрушна в останньому сезоні випала зі складу жіночої команди. Втім, за словами Олени, вона готова до нового сезону.

Другий етап Кубка світу з біатлону розпочнеться в австрійському Хохфільцені 13 грудня й триватиме до 16-го.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту Олена Підгрушна
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