Підручний вирвав для України 6-е місце в естафеті, Бьо у битві за перемогу здолав Фуркада

У шведському Естерсунді відбулася чоловіча естафета в рамках першого етапу Кубка світу. Перемогу відсвяткували біатлоністи збірної Норвегії.

Боротьба за перемогу

На старті лідерство у гонці захопили німці. Зокрема, Ерік Лессер ідеально відпрацював на першому етапі. Карти німцям сплутав Філіпп Горн, який на лежці настріляв 3 кола штрафу.

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Загалом на другому етапі був сильний вітер, тому багато біатлоністів не змогли відстрілятися на нуль. Лідерство у гонці захопила Італія, Франція, Швеція та Норвегія, які відірвалися на хвилину.

Після третього етапу у відрив пішла Норвегія в особі Тар'є Бьо. Француз Дестьє програвав норвежцю 17 секунд. Третім йшов італієць Даніеле Каппелларі з відставанням у понад 40 секунд.

На останньому етапі вболівальників чекала дуель Йоганнес Бьо – Мартен Фуркад. На першій стрільбі норвежець допустив один промах і Мартен скоротив відставання до 8 секунд. Перед стійкою Бьо наростив перевагу, яку використав на один додатковий патрон. Фуркад відстрілявся на нуль, але програв Йоганнесу у швидкості.

Таким чином, збірна Норвегії виграла чоловічу естафету. Срібну нагороду здобули французи. Третє місце вирвала збірна Італії, яка не залишила шансв росіянам. П'ятими стали шведи, а шостими – українці.

And the winner here in #OST19 is @NSSF_Biathlon with a perfect performance from JT Boe! Don’t forget you can rewatch the entire competition on https://t.co/ciQJfAvGkI pic.twitter.com/Zi8C3bmykA — IBU World Cup (@IBU_WC) 7 декабря 2019 г.

Як гонку долали українці?

У складі збірної України гонку розпочав Артем Тищенко. На двох вогневих рубежах Артем не використав жодного додаткового патрона. Це дозволило Тищенку передати естафету десятим з відставанням від лідера у 36 секунд.

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На першу стрільбу Артем Прима прибіг 11-м, однак втратив дві позиції. В Естерсунді серйозно розгулявся вітер і більшість біатлоністів наробили багато промахів. Прима використав три додаткові патрони. На стійці Артем використав тільки один запасний патрон та вибіг зі стадіону 5-м.

На третьому етапі за Україну біг Руслан Ткаленко. На лежці Руслан допустив тільки один промах, але закрив мішень додатковим патроном. Натомість на стійці Руслан використав аж три додаткові патрони й відкотився на 7-е місце.

Дмитро Підручний ідеально відпрацював на першій стрільбі та вийшов на дистанцію 7-м. На другій стрільбі Дмитро використав один запасний патрон та обійшов словенського біатлоніста. Дмитро свого не віддав та здобув для збірної України шосте місце.



Результати естафети / скріншот сайт IBU

