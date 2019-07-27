Після складної операції пішов з життя Роман Вірастюк

На 51-му році життя трагічно помер бронзовий медаліст чемпіонату Європи 1994 року по штовхання ядра Роман Вірастюк.

Днями Роману Вірастюку зробили складну операцію на серці, яка тривала 20 годин. Про це повідомив міністр молоді та спорт України Ігор Жданов на сторінці у Facebook.

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Не стало Романа Вірастюка – нашого друга, колеги, спортмена, митця, телеведучого, людини багатьох талантів, неординарної особистості з великим і добрим серцем. Для Міністерства молоді та спорту, кожного з нас – це непоправна втрата і великий біль. Співчуваємо, сумуємо та підтримуємо рідних Романа в цей важкий час. Вічна пам'ять Роману Вірастюку. Друже, нам буде дуже тебе не вистачати,

– написав Жданов.

Останнім часом Роман (брат відомого стронгмена Василя Вірастюка) працював директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Він брав участь в парламентських виборах 2019, але не зумів перемогти в мажоритарному окрузі в Івано-Франківській області.

У 2005 році Вірастюк переніс операцію з протезування аорти і аортальних клапанів. А наприкінці 2015 року в пресі з'явилася інформація, що Роман Вірастюк потребує ще двох кардіохірургічних операціях, почалася кампанія зі збору коштів.

Спорт 24 висловлює співчуття рідним та близьким Романа