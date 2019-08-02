Боксера Максима Дадашева поховають у Росії

Тіло російського боксера Максима Дадашева, який трагічно помер у США в результаті травм, отриманих під часом поєдинку, було доставлено в Москву 1 серпня. Похорон спортсмена відбудеться у неділю, 4-го серпня.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на посольство РФ у США. Співробітники посольства надали родичам спортсмена допомогу в його репатріації у Москву.

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Як повідомили в команді боксера, Дадашева поховають на Петергофскьому кладовищі в Петродворцовому районі Санкт-Петербурга.

У Спортивній федерації боксу Санкт-Петербурга повідомили, що спортсмена планують поховати за мусульманським звичаєм.

Прощання з Дадашевим відбудеться 4 серпня в Петергофському морзі Миколаївської лікарні, початок – 9:00 (за московським часом).

Що відомо про смерть Максима Дадашева

Російський боксер Максим Дадашев помер в США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся у ніч на 20 липня. В 11-у раунді бою з пуерториканцем Сабріелем Матіасом росіянин пропустив потужний удар зліва , але з труднощами встояв на ногах.

Матіас пішов добивати суперника, але нокаутувати не зумів, адже кут росіянина зупинив поєдинок. Після завершення зустрічі боксерові стало погано, і його екстрено госпіталізували.

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Медики зуміли усунути крововилив і зняти набряк. Дадашев був введений у медикаментозну кому. У ході операції у Максима була видалена частина черепа. 23 липня Максим Дадашев помер. За повідомленням ТАСС, у боксера не витримало серце.

Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі провів 14 поєдинків. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). 14-й поєдинок був проти Матіаса, який він програв.

У любительській кар'єрі він ставав срібним (2013) і дворазовим бронзовим призером (2010, 2012) чемпіонатів Росії. Дадашев був учасником Європейських ігор 2015 року. Майстер спорту Росії міжнародного класу.