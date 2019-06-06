Помер колишній футболіст "Динамо" та ЦСКА Борис Деркач

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Помер Борис Деркач - екс-футболіст Динамо, ЦСКА та Металіста
Борис Деркач / з відкритих джерел

Колишній гравець київського "Динамо", московського ЦСКА і харківського "Металіста" Борис Деркач помер у віці 55 років.

Про смерть футболіста повідомляє видання "Фокус". Причину смерті видання не вказує.

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Як пише "Фокус", декілька років тому Деркач вирушив на заробітки в Камбоджу, потім перебрався до Малайзії, де став бомжем. Весною 2019-го Деркача госпіталізували у важкому стані.

30 квітня Деркач повернувся в Україну, але відмовився від допомоги "Металіста-1925" та Харківської обласної державної адміністрації.

В Україні він проживав на квартирі у своїх знайомих, де і помер в травні. Тіло футболіста поховано на одному з харківських кладовищ.

У 90-і роки він був активним учасником організованого злочинного угруповання в Будапешті (Угорщина), за що був покараний тюремним строком. Після звільнення з в'язниці працював скаутом "Металіста".

Деркач ставав чемпіоном СРСР і двічі вигравав кубок країни.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Втрати Динамо
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