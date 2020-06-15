Катерина Катющева, ультрамарафонка та член збірної команди України з добового бігу, загинула під час ультрамарафону "Ультратрейл Куяльник" ввечері 14 червня. Коротку біографію спортсменки читайте на Спорт 24.

Коротка біографія Катерини Катющевої

Катерині Катющевій було 33 роки. У колі спортсменів у неї було прізвисько "залізна леді". Народилася дівчина в селі Адамівка Білгород-Дністровського району Одеської області, пише 24 канал.

Читайте також Померла спортсменка Катерина Катющева, якій стало погано під час ультрамарафону під Одесою

Катющева – майстер спорту з легкої атлетики, член збірної України по 24-годинному бігу з результатом 201 км, багаторазова учасниця ультрамарафон на 50-100 км, переможниця змагань "Залізна людина-2019" серед жінок та друга в абсолюті. У минулому році вона стала переможницею двох ультрамарафонів у Молдові і Києві.

Катющева стала першою в історії Одеси дівчиною, яка пробігла 100 км. Дистанцію вона подолала за 17 годин і 14 хвилин.

Також відомо, що спортсменка була засновником платформи з продажу книг в Instagram "Книги України". На сторінку підписалися 16 тисяч осіб.

Участь на чемпіонаті світу-2019

У липні 2019 року Катерина Катющева перемогла на ультрамарафоні у Києві і здобула право на участь на чемпіонаті світу-2019. Тоді Катя стала єдиною дівчиною, яка вибігла з чотирьох годин, показавши результат 3 години 57 хвилин 42 секунди.

1 вересня румунське місто Брашов приймав чемпіонат світу з бігу на 50 км. За підсумками змагань до топ-50 ввійшли троє українців. У змаганнях серед жінок Катерина Катющева показала найкращий результат середі українок, посівши 45-те місце (3:52.31 год).

Зникнення Катерини Катющевої: що відомо

У марафоні Odessa Ultra-Trial Kuyalnik беруть участь понад 100 спортсменів з усієї України. 33-річна Катющева – уродженка Одеської області, бігла дистанцію близько 70 км.

На ділянці траси між фінішем і селом Іллінка, коли до закінчення шляху залишалося близько 20 км, жінка зникла і перестала виходити на зв'язок. Інші учасники марафону зазначали, що це складна ділянка, оскільки тут ускладнений повітрообмін, і водночас – дуже спекотно.

Катерину Катющеву шукали учасники змагань, волонтери з поліцією і кінологи із собаками. У підсумку дівчину знайшли через 8 годин після зникнення. З’ясувалося, що вона спершу зазнала теплового удару, а згодом, коли звечоріло, – переохолодження. Після госпіталізації лікарі зазначали, що її життю нічого не загрожує.



Катющеву знайшли та доправили до лікарні / Фото з фейсбука Ігоря Мишка

Вже увечері, 14 червня, стало відомо, що Катющева померла у лікарні. Причиною смерті став інсульт.