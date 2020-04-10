Президент WBC назвав Україну майбутньою боксерською країною
Президент Всесвітнього боксерського союзу (WBC) Маурісіо Сулейман поділився своєю думкою про бокс в Україні.
Функціонер вважає, що такі українські зірки як: Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), Олександр Усик (16-0, 13 КО) і Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) незабаром будуть диктувати тенденції розвитку світового боксу.
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Ви ж знаєте, що WBC після Конгресу організації в Києві помістив прапор України на свій пояс і логотип. Для нас це честь, адже Україна – майбутнє боксу. Віталій і Володимир Клички зробили велику історію боксу, а зараз її пишуть Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик і багато інших українських боксерів,
– сказав Сулейман під час прямого ефіру в Instagram з Luckypunch.net.
Нагадаємо, Сулейман був у Києві у жовтні 2018 року, коли у столиці України проводився конгресс Всесвітньої боксерської ради. Він високо оцінив організацію столицею України боксерського форуму, назвавши конгрес найкращим в історії.
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