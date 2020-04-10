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Президент WBC назвав Україну майбутньою боксерською країною

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Маурісіо Сулейман / Heraldo

Президент Всесвітнього боксерського союзу (WBC) Маурісіо Сулейман поділився своєю думкою про бокс в Україні.

Функціонер вважає, що такі українські зірки як: Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), Олександр Усик (16-0, 13 КО) і Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) незабаром будуть диктувати тенденції розвитку світового боксу.

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Ви ж знаєте, що WBC після Конгресу організації в Києві помістив прапор України на свій пояс і логотип. Для нас це честь, адже Україна – майбутнє боксу. Віталій і Володимир Клички зробили велику історію боксу, а зараз її пишуть Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик і багато інших українських боксерів,
– сказав Сулейман під час прямого ефіру в Instagram з Luckypunch.net.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маурисио Сулейман: «Украина - будущее бокса» . Президент @wbcboxing @wbcmoro во время прямого эфира в Instagram @luckypunchnet ️поделился своим мнением об Украине . «Вы же знаете, что WBC после Конгресса организации в Киеве поместил фланг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина – будущее бокса. . Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры». . Полное видео прямого эфира с Маурисио Сулейманом смотрите в IGTV на странице Luckypunchnet в Instagram . #бокс #бокс2020 #сулейман #украина #лакипанчнет #boxing #boxing2020 #ukraine #sulaiman #luckypunchnet

Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet)

Нагадаємо, Сулейман був у Києві у жовтні 2018 року, коли у столиці України проводився конгресс Всесвітньої боксерської ради. Він високо оцінив організацію столицею України боксерського форуму, назвавши конгрес найкращим в історії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко Олександр Гвоздик Олександр Усик Бокс
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