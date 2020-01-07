Промоутер назвав нову дату потенційного бою Усика і Чісори

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, що колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик і експретендент на титул в суперважкій вазі Дерек Чісора можуть провести бій 28 березня 2020 року.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

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Зараз ми ведемо переговори з обома сторонами. Рішення приймемо протягом декількох тижнів. Малоймовірно, що бій Усика і Чісори пройде 7 березня. Швидше за все, що поєдинок відбудеться 28 березня в Лондоні на O2 Arena,

– заявив Хірн.

Що ще відомо про бій Усик – Чісора?

Співпромоутер Усика Едді Хірн розповів, що наступний бій українець проведе навесні 2020 року проти Дерека Чісори.

Після цього поєдинку боксер начебто битиметься з переможцем пари Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв. Хірн заявив, що бій може відбутися у березні в Англії.

Втім, промоутер Олександр Красюк закликав не вірити цій інформації та не робити поспішних висновків.

Свій останні бій українець провів у жовтні. Усик дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів.

Натомість Чісора 26 жовтня за підсумками 4 раундів переміг Прайса.