Промоутер: Зараз у нас проблеми з Ломаченком

Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що через пандемію коронавірусу йому важко планувати великі поєдинки.

Зокрема Арум заявив, що бій українця Василя Ломаченка буде важко організувати після закінчення карантину. Через пандемії коронавірусу перельоти між багатьма країнами скасовані, і бійці з-за меж США не зможуть найближчим часом прибути на поєдинок.

До речі Ломаченко – Лопес: з'явилися нові проблеми організації бою

З такими бійцями, як Ломаченко, у нас проблема. Василь повернувся в Україну, щоб бути з родиною. Я не знаю, чи зможемо ми його привезти в США в короткі терміни. Зараз введена заборона на перельоти, і ми не можемо її скасувати для організації боксерського поєдинку. Так що у нас проблеми з іноземними боксерами, які знаходяться за межами США,

– сказав промоутер.

Наступний бій Ваисль Ломаченко має провести проти Теофімо Лопеса. На даний момент Ломаченко володіє трьома чемпіонськими поясами в легкій вазі. На кону його бою з американцем – статус абсолютного чемпіона світу в дивізіоні.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес?

Боксери мали провести поєдинок 30 травня у США. Обидва спортсмени підтвердили дату бою, але офіційно про бій не було повідомлено.

Так само не було інформації про статус бою. Очікується, що на кону поєдинку стоятиме статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Через пандемію коронавірусу бій не відбудеться 30 травня. Очікувалося, що бій перенесуть на літо.

Однак глава промоутерської компанії Top Rank заявив, що поєдинку не варто чекати раніше вересня.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24