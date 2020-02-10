ПСЖ розгромив "Ліон" у матчі з шістьма голами та курйозним автоголом – відео

У матчі чемпіонату Франції між ПСЖ та "Ліоном" в неділю, 9 лютого, глядачі побачили аж шість голів. Та окрасою матчу став автогол на початку другого тайму.

ПСЖ – Ліон 4:2

Голи: Ді Марія, 22, Мбаппе, 38, Марсаль, 47 (авт.), Кавані, 79 – Терьє, 52, Дембеле, 59

Господарям вдалося відкрити рахунок в середині першого тайму. Ді Марія отримав пас на фланг, обіграв двох суперників та неочікувано для голкіпера пробив у ближній кут воріт. Згодом він міг забити ударом під перекладину, але пробив вище воріт.

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А невдовзі свій черговий гол за ПСЖ забив Мбаппе. Нападник отримав пас у штрафний майданчик від Меньє. Захисник намагався перервати простріл, але лише зачепив м'яч, який таки відлетів до Мбаппе. А вже форвард в дотик перекинув голкіпера, який вийшов на перехоплення.

На початку другого тайму рахунок на табло вже був 3:0. Все завдяки неймовірному голу від гравців "Ліона". Мбаппе віддав пас на Дракслера. Німець віддав занадто слабкий пас повз голкіпера. Його в підкаті вибив Мендеш. Коли б здавалося, що м'яч викотиться за межі поля, Дракслер зупинив його на лінії та віддав пас. Планувалося, що під удар Ді Марії, але Марсаль, намагаючись його вибити, завдав потужного удару. І м'яч влетів під перекладину воріт.

Та після цього "Ліон" за сім хвилин повернув інтригу в матчі, коли спочатку Терьє забив (в цьому моменті Навас міг врятувати команду, але м'яч пролетів під ним та закотився у ворота). А потім Дембеле виграв позицію в суперника та забив гол.

Однак після цього ПСЖ знову взяв гру під свій контроль. А остаточний рахунок в матчі встановив Кавані, який лише за дві хвилини до того вийшов на заміну.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Ліон