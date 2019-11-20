Пятов став найкращим воротарем Євро-2020

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Андрій Пятов / GETTY IMAGES

Капітан збірної України Андрій П'ятов став найкращим воротарем у відборі Євро-2020 за даними ресурсу InStat. Українець став найкращим серед голкіперів, які зіграли більше половини матчів.

У відборі Євро-2020 Пятов зіграв всі 8 матчів. У 5 поєдинках Андрій відстояв на нуль. У трьох поєдинках воротар пропустив 4 м'ячі. За індексом InStat Пятов отримав 312 балів.

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Більшу оцінку отримав тільки Давід Де Хеа з Іспанії – 319 балів. Однак іспанець провів усього 3 матчі у відборі.

На другому місці серед гравців, які зіграли більше аніж половину зустрічей, – німець Мануель Ноєр. 33-річний воротар отримав 312 балів за 7 матчів, 5 з яких зіграв на нуль, а також пропустив 6 м'ячів.

Третій рядок у Джордана Пікфорда з Англії. Воротар отримав 301 бал, зіграв 7 матчів, 4 на нуль і пропустив 6 голів.

Італієць Сальваторе Сірігу теж отримав 301 бал, але провів у відборі 5 зустрічей, 4 на нуль і пропустив всього 1 м'яч.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Спорт Футбол Євро-2020
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