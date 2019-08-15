Раша Срака стала послом Словенії в Росії: мережею шириться черговий фейк

Словенська дзюдоїстка Раша Срака (так, це її справжнє ім'я та прізвище, Raša Sraka) стала своєрідним мемом на пострадянському просторі. І от знову про неї почали ширити фейки.

Одним з перших про це написало російське видання "Панорама". Та варто зауважити, що воно сатиричне та пише фейкові новини. А вже згодом цю "новину" підхопили інші видання. при цьому перевірити її на сайті міністерства закордонних справ Словенії, на який всі так посилаються та цитують її "міністра" Душана Сральковіча. Насправді тамтешнє МЗС очолює Міро Церар, який свого часу навіть був прем'єр-міністром Словенії.

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Біографія Раши Сраки

Раша Срака народилася 10 жовтня 1979 року у місті Любляна, Словенія. Тепер в неї є і друга половина прізвища – Вуковіч (Vuković). Вона – чемпіонка Європи 2003 року з дзюдо, неодноразовий призер чемпіонатів світу і Європи з дзюдо. Виступала у ваговій категорії до 70 кг. Зріст – 174 см.



Раша Срака під час виступу

Брала участь у літніх Олімпійських іграх 2004 року та 2012 року у ваговій категорії до 70 кг. Вона зайняла 7 місце. У 2012 році виступила у російському Челябінську на Чемпіонаті Європи, де стала бронзовою призеркою.



Раша Срака (четверта зліва) після виступу на Олімпіаді-2012

Після Олімпійських ігор вона зробила перерву на час вагітності. Однак до спорту так і не повернулася. Нещодавно вона дала інтерв'ю місцевому ЗМІ, де розповіла про те, чим займається після спорту. Зараз вона виховує двох дітей.