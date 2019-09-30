"Милан" изучает возможность приглашения Шевченко на должность главного тренера, – СМИ
"Милан" изучает возможность приглашения Андрея Шевченко на должность главного тренера команды.
По информации Tuttomercatoweb, руководство клуба начинает задумываться об увольнении Марко Джампаоло за неудовлетворительные результаты "Милана".
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Сообщается, что "Милан" или даст Джампаоло еще неделю на исправление ситуации, или уже сейчас начнет переговоры с новым тренером.
На данный момент Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины, а "Милан" под руководством Джампаоло проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона.
"Милан" после 6 туров занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и близок к зоне вылета. Шевченко возглавляет сборную Украины с 15 июля 2016 года.
Стоит напомнить, что Андрей Шевченко выступал за "Милан" в 1999-2006 годах и в сезоне 2008-2009. Он является вторым лучшим бомбардиром в истории "Милана".