ПСЖ на выезде разгромил "Ниццу" в матче с двумя удалениями: видео

Французский ПСЖ продолжает лидировать во внутреннем чемпионате. На этот раз парижане на выезде разгромили "Ниццу".

Ницца – ПСЖ 1:4

Голы: Ганаго, 67 – Ди Мария, 15, 21, Мбаппе, 88, Кака, 90+2

Удаление: Сиприен, 74, Геррель, 77

Выйти вперед гостям удалось благодаря голу Ди Марии на 15-й минуте. За шесть минут аргентинец оформил дубль.

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Все самое интересное в матче произошло во втором тайме. Сначала хозяевам удалось сократить отставание – отличился Ганаго. Но посреди второго тайма "Ницца" осталась вдевятером. С разницей в четыре минуты удаления получили Сиприен и Геррель.

После этого для ПСЖ не составило особой проблемы довести матч до победы. Еще по голу забили Мбаппе и Икарди. Последний отмечается в третьем подряд матче за ПСЖ.

Видеообзор матча Ницца – ПСЖ

ПСЖ побеждает и остается на первом месте в чемпионате Франции.