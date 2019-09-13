Шахтер – Заря: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

"Шахтер" и "Заря" встретятся в центральном матче 7-го тура чемпионата Украины. Букмекеры оценили, кто имеет больше шансов выиграть поединок, который состоится в Харькове 14-го сентября.

Шахтер – Заря прогноз на матч

Донецкий "Шахтер" подходит к поединку с луганчанами со стопроцентным результатом. Подопечные Луиша Каштру выиграли все шесть матчей с разницей забитых/пропущенных голов 19:3. "Горняки" уже прошли одно испытание, одолев киевское "Динамо". Теперь же дончан ждет непростая игра против "Зари".

Луганский клуб наконец-то смог "выдохнуть", поскольку на старте сезона "Заря" провела аж 12 поединков. Подопечные Виктора Скрипника все же не смогли квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы, но демонстрируют хорошие результаты на внутренней арене. Как пример, "мужики" чуть не победили "Динамо" (2:2) и делят с "Десной" второе место в турнирной таблице.

Читайте также: Коноплянка: Вел переговоры со многими клубами, обсуждали с Шевченко разные трансферы

Прогноз Фаворит Спорт

Несмотря на хорошую форму "Зари" донецкий клуб является очевидным фаворитом поединка. Специалисты оценивают шансы "Шахтера" одержать победу в игре коэффициентом 1,19. В то же время эксперты не верят в гостей. На их победу букмекеры дают коэффициент 15.

Куда больше шансов у "Зари" сыграть вничью: такой результат игры специалисты оценили коэффициентом 7. Хороший коэффициент букмекеры "Фаворит Спорт" дают на то, что "Шахтер" и "Заря" не уйдут с поля без забитых голов. Коэффициент на это 2,33.

Прогноз 1xbet

Специалисты 1xbet предлагают угадать счет поединка "Шахтер" – "Заря". Последний раз "горняки" побеждали луганчан дома со счетом 3:0. Коэффициент на то, что подопечные Луиша Каштру повторят свой успех и выигрывают с результатом 3:0 – 6.

В октябре 2018 года команда еще Юрия Вернидуба отобрали очки у "Шахтера" в Харькове, сыграв 1:1. Коэффициент на такой счет в игре – 13. Последний раз "мужики" побеждали "Шахтер" еще в 2017 году со счетом 2:1. На победу "Зари" с таким счетом букмекеры дают коэффициент 56.

Прогноз Pari Match

В новом сезоне "Шахтер" очень много забивает, поэтому победа приходит сама собой. Коэффициент на то, что "горняки" победят и ТБ 2.5 – 1,68. Если же дончане одержат победу, но ТМ 2.5 – коэффициент 3,20.

К слову: Коноплянка: отказал бы "Баварии" или "Боруссии" Дортмунд

"Заря" в новом сезоне не чурается много пропускать, но подопечные Виктора Скрипника сильны в атаке. Коэффициент на то, что "Заря" не проиграет и ТБ 2.5 – 18,5. Если же гости не проиграют и ТМ 2.5 – коэффициент 6,70.

Поединок "Шахтер" – "Заря" состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" 14-го сентября. Результат матча и видео голов смотрите на сайте Спорт24 по завершению игры.