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Украина сыграет матчи с Кипром, Северной Ирландией и Израилем: названы города и даты

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Сборная Украины по футболу / facebook.com/UaNationalFootball

Накануне Евро-2020, кроме выездных матчей с Польшей и Францией, наша национальная сборная проведет еще три товарищеские встречи. И все три игры главная футбольная команда проведет дома.

Всего три матча состоятся в трех разных городах – Харькове, Киеве и Львове. Такую информацию озвучил президент УАФ Андрей Павелко.

  • 26 мая. Украина – Кипр. Харьков
  • 2 июня. Украина – Северная Ирландия.. Киев
  • 7 июня. Украина – Израиль. Львов.

К слову: Чемпионат мира по футболу 2022: когда сборная Украины узнает соперников 


Товарищеские матчи сборной Украины накануне Евро-2020 (фото: УАФ)

"Таким образом, эти три матча пройдут на Востоке, в Центре и на Западе Украины. Итак, болельщики из всех регионов будут иметь возможность зарядить своими эмоциями главную команду накануне решающего турнира. И вообще, это символично, ведь футбол в последнее время – это то, что объединяет нашу страну и дарит позитивные эмоции миллионам болельщиков", – заявил Андрей Павелко.

Однако эти города еще должен утвердить Исполком.

Напомним, перед этим сборная Украины проведет два товарищеских матча на выезде. 27 марта наша команда сыграет против Франции, а 31 марта – против Польши.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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