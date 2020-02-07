Украина сыграет матчи с Кипром, Северной Ирландией и Израилем: названы города и даты
Накануне Евро-2020, кроме выездных матчей с Польшей и Францией, наша национальная сборная проведет еще три товарищеские встречи. И все три игры главная футбольная команда проведет дома.
Всего три матча состоятся в трех разных городах – Харькове, Киеве и Львове. Такую информацию озвучил президент УАФ Андрей Павелко.
- 26 мая. Украина – Кипр. Харьков
- 2 июня. Украина – Северная Ирландия.. Киев
- 7 июня. Украина – Израиль. Львов.
К слову: Чемпионат мира по футболу 2022: когда сборная Украины узнает соперников
Товарищеские матчи сборной Украины накануне Евро-2020 (фото: УАФ)
"Таким образом, эти три матча пройдут на Востоке, в Центре и на Западе Украины. Итак, болельщики из всех регионов будут иметь возможность зарядить своими эмоциями главную команду накануне решающего турнира. И вообще, это символично, ведь футбол в последнее время – это то, что объединяет нашу страну и дарит позитивные эмоции миллионам болельщиков", – заявил Андрей Павелко.
Однако эти города еще должен утвердить Исполком.
Напомним, перед этим сборная Украины проведет два товарищеских матча на выезде. 27 марта наша команда сыграет против Франции, а 31 марта – против Польши.
Выбор редакции
-
Ломаченко претендует на боксера года, новый клуб Леня в НБА и другие новости спорта 6 февралясегодня , 07:48
-
Ястремская и Свитолина принесли первую победу сборной Украины на Кубке Федераций6 февраля , 19:50
-
Сборная Украины по хоккею разгромно уступила Казахстану в квалификации на Олимпиаду-20226 февраля , 17:40