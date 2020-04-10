Зарплату Неймара урежут на 50%
Во Франции планируют урезать зарплаты футболистам. Ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP) договорилась с Министерством экономики и финансов страны о сокращении зарплат игроков на время приостановки сезона из-за пандемии COVID-19.
ESPN сообщает, что процент сокращения зарплаты для каждого игрока будет определяться в соответствии с уровнем его заработка.
Кстати Роналду станет первым футболистом в истории, который заработал миллиард евро за карьеру
В частности, оклады игроков, которые получают от 10 до 20 тысяч евро в месяц, рекомендуется сократить на 20%, от 20 до 50 тысяч евро – на 30%, от 50 до 100 тысяч – на 40%.
Зарплаты тех, кто зарабатывает свыше 100 тысяч евро в месяц, хотят урезать на 50%.
При этом рекомендации профсоюза не касаются футболистов, чей оклад составляет меньше, чем 10 тысяч евро в месяц.
К теме Месси и другие футболисты "Барселоны" согласились снизить зарплату на 70%
Таким образом, зарплату звезды ПСЖ Неймара урежут на 50%. Бразилец зарабатывает в парижском клубе 31,6 миллиона евро в год.
По уровню доходов Неймар уступает только Лионелю Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".
В то же время ESPN пишет, что ситуация с урезанием зарплаты осложняется тем, что телеканалы Canal+ и beIN Sports отказались выплатить в апреле деньги клубам за телеправа.
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