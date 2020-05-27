"Шахтар" визначився зі стадіоном, де завершить нинішній сезон УПЛ

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін повідомив, що команда проведе домашні матчі в нинішньому сезоні на НСК "Олімпійський".

Палкін пояснив рішення клубу дограти нинішній сезон на київському НСК "Олімпійський". Слова гендиректора "гірників" цитує телеканал "Футбол".

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Ми будемо грати на "Олімпійському". Зараз ми укладаємо договір з НСК "Олімпійський". Думаю, все буде нормально. Матч з "Динамо" відбудеться там, тому що обом клубам немає сенсу їхати до Харкова, грати при закритих трибунах, а потім знову всім повертатися.



Дуже багато ризиків щодо транспортування команди і проживання в цілому. Ми вирішили мінімізувати це питання і відіграти в Києві. Хочемо всі наші домашні матчі до кінця цього сезону відіграти на "Олімпійському",

– сказав Палкін.

До уваги! Матч "Шахтар" – "Динамо", який відбудеться в першому після відновлення чемпіонату України турі, пройде в Києві. Зустріч відбудеться 31 травня. Офіційно цю інформацію підтвердив сайт ФК "Динамо".

Відновлення УПЛ: головне

Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 офіційно дограють. Матчі чемпіонату України з футболу триватимуть з травня до липня. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) дало дозвіл відновити поєдинки з 30 травня .

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