"Шахтар" визначився зі стадіоном, де завершить нинішній сезон УПЛ
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін повідомив, що команда проведе домашні матчі в нинішньому сезоні на НСК "Олімпійський".
Палкін пояснив рішення клубу дограти нинішній сезон на київському НСК "Олімпійський". Слова гендиректора "гірників" цитує телеканал "Футбол".
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Ми будемо грати на "Олімпійському". Зараз ми укладаємо договір з НСК "Олімпійський". Думаю, все буде нормально. Матч з "Динамо" відбудеться там, тому що обом клубам немає сенсу їхати до Харкова, грати при закритих трибунах, а потім знову всім повертатися.
Дуже багато ризиків щодо транспортування команди і проживання в цілому. Ми вирішили мінімізувати це питання і відіграти в Києві. Хочемо всі наші домашні матчі до кінця цього сезону відіграти на "Олімпійському",
– сказав Палкін.
До уваги! Матч "Шахтар" – "Динамо", який відбудеться в першому після відновлення чемпіонату України турі, пройде в Києві. Зустріч відбудеться 31 травня. Офіційно цю інформацію підтвердив сайт ФК "Динамо".
Відновлення УПЛ: головне
Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 офіційно дограють. Матчі чемпіонату України з футболу триватимуть з травня до липня. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) дало дозвіл відновити поєдинки з 30 травня.
Попередній календар УПЛ
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