Шахтар – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" у четвер, 20 лютого, грає перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської "Бенфіки". Початок матчу о 19:55. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Для "Шахтаря" це буде перший офіційний матч у 2020 році. До цього команда зіграла лише спаринги на зборах – у дев'яти матчах "гірники" шість разів перемогли, двічі зіграли внічию та один раз програли.

До слова: Шахтар – Бенфіка: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Натомість "Бенфіка" зіграла 10 офіційних матчів з початку року. При цьому в перших семи матчах "орли" перемогли, але у двох останніх матчах чемпіонату програли – на виїзді головному конкуренту в чемпіонаті "Порту", а також вдома "Бразі". Однак команді поки вдалося зберегти за собою перше місце в чемпіонаті. Хоча перевага над "Порту" скоротилася до одного очка.

Щодо шансів команд, то букмекери дають 40% на перемогу "Шахтаря". Ще 31% – на перемогу "Бенфіки".

Стартові склади команда на матч

Шахтар: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораєс

Бенфіка: Влаходімос, Тавареш, Діаш, Ферру, Грімальдо, Піцці, Флорентіну, Таарабт, Серві, Шікінью, Сеферовіч