"Шахтар" вдесятьох здолав "Динамо" у дербі: травма Мораеса та расистські вигуки (відео)

Донецький "Шахтар" в неділю, 10 листопада, приймав київське "Динамо" в "українському класико". Мінімальну перемогу у надемоційному матчі здобули "гірники".

Шахтар – Динамо 1:0

Гол: Кривцов, 18

Вилучення: Тайсон, 81 (Шахтар)

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На 18-й хвилині зустрічі "Шахтар" відкрив рахунок у матчі. Тете заробив кутовий, і після шикарної подачу в штрафну, Сергій Кривцов на другому поверсі переграв захист динамівців і головою заколотив м'яч у ворота "біло-синіх".

Відео голу Кривцова

Також у першому таймі стався неприємний момент, коли Мораеса забрали з поля на ношах після підкату від Попова. За даними телеканалу "Футбол", нападник відразу відправився в лікарню. Це може бути дуже неприємна втрата для збірної України перед матчами з Естонією та Сербією.

Також у першій половині господарі завдали 4 удари по воротах, тричі потрапивши у ворота. Кияни вдарили 2 рази, але жодного попадання у ворота.

У другій половині матчу футболісти зменшили темп матчу, але почали багато фолити – 5 жовтих карток за 20 хвилин тайму.

На 75-й хвилині зустрічі рефері зупинив матч через расистську поведінку вболівальників "Динамо". Однак, за 7 хвилин матч було продовжено. Одразу ж Тайсон отримав відкладену червону картку за непристойний жест в сторону вболівальників "Динамо".

Навіть 8 доданих хвилин, а також майже 20 хвилин у більшості не врятували "біло-синіх" від поразки. "Шахтар" здобуває важливі 3 очки та відривається від "Динамо" в турнірній таблиці УПЛ (40 очок). Команда Олексія Михайличенка тепер поступається "Шахтарю" 13 очок, а другій "Зорі" – 1.

Шахтар – Динамо відеоогляд матчу