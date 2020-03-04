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Шахтар – Дніпро-1: де дивитися онлайн матч УПЛ

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Шахтар – Дніпро-1: де дивитися / ФК "Шахтар"

4 березня у матчі 21 туру туру УПЛ "Шахтар" прийме "Дніпро-1" на ОСК "Металіст". В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Домашні матчі "Шахтаря" в чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". У прямому ефірі матч "Шахтар" – "Дніпро-1" покаже "Футбол 1". Початок трансляції о 18:55. Сам матч розпочнеться о 19:00.

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Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Дніпро-1" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1/2/3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2/3" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 18:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.

Результат та відео матчу "Шахтар" – "Дніпро-1" дивіться на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Шахтар ФК Дніпро-1
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