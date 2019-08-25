"Шахтар" прогнозовано познущався з "Маріуполя" й відсвяткував 150-річчя Донецька: відео

Донецький "Шахтар" прогнозовано переміг "Маріуполь" у 5-у турі чемпіонату України. "Гірники" здобули перемогу в День шахтаря. Також 25 серпня 150 років виповнилося Донецьку. Таким чином, "Шахтар" гарно привітав своїх уболівальників.

Шахтар – Маріуполь 5:1

Голи: Тете, 8, 11, Марлос, 12, Тайсон, 62 (пен.), Антоніо, 83 – Вакула, 79

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"Шахтар" останніми роками не має жодних проблем з "Маріуполем". За "азовців" грають багато орендованих у "Шахтаря" футболістів. Однак проти "гірників" більшість з них виступати не можуть. Наприклад, цього разу на лаві запасних маріупольців були тільки 5 гравців.

Серед орендованих "Маріуполем" футболістів не грали: Віктор Корнієнко, Ігор Кирюханцев, Максим Чех, В'ячеслав Танковський, В'ячеслав Чурко, Дмитро Топалов, Олексій Кащук та Андрій Кулаков. За маріупольців грав тільки Сергій Чоботенко.

До слова, на матч проти "Маріуполя" господарі вийшли зі спеціальними нашивками біля емблеми "Донецьк 150 років".



Фото: shakhtar.com

Також футболісти донецького клубу перед поєдинком підтримали Олександра Піхальонка. Футболіст зазнав прикрої травми й довгий час не зможе допомогти команді.



​Фото: shakhtar.com

Футболісти "Шахтаря" перед матчем вийшли у футболках з надписом "Пыха, мы с тобой".

Ударний старт матчу

Донецький "Шахтар" виграв матч за перші 11 хвилин. "Гірникам" вдалося забити три надзвичайно швидкі м'ячі. На 8 хвилині рахунок у матчів відкрив бразилець Тете. На ударну позицію хавбека вивів Тайсон.

Через дві хвилини Тете оформив дубль. Цього разу результативна передача в активі гравця збірної України Марлоса. Уже через хвилину сам Марлос засмутив голкіпера "Маріуполя" Євгена Гальчука. Що цікаво, на лаві запасних опинився основний воротар "Маріуполя" Рустам Худжамов.

Упродовж першого тайму "Шахтар" мав численні нагоди зробити рахунок більш розгромним. Однак дивом донеччанам це не вдалося. У свою чергу команда Олександра Бабича провела гол. На 20 хвилині відзначився Ілля Путря. Однак гол півзахисника справедливо скасували через офсайд.

Шахтар – Маріуполь – відео кращих моментів першого тайму

Спокійний другий тайм

По перерві "Шахтар" продовжив контролювати хід протистояння, хоча й дещо зменшили оберти. Та це все одно не дозволило "азовцям" уникнути ще одного пропущеного голу. "Шахтар" заробив право пробити пенальті, яке на 62 хвилині без проблем реалізував Тайсон – 4:0.

Під завісу поєдинку "Маріуполю" вдалося провести гол престижу. Своє прізвище на табло записав Владислав Вакула. Та на цьому гольова феєрія у Харкові не завершилася. На 83-й хвилині Маркос Антоніо пошив у дурні весь захист гостей і забив 5-й гол.

На 89 хвилині "Маріуполь" міг забити вдруге. Вакула прекрасним "черпаком" знайшов Федорчука у штрафному "гірників". Той вивів на порожні ворота Тищенка, але Ігор з убивчої позиції дивом промахнувся. Таким чином, "Шахтар" легко переміг з рахунком 5:1.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" з 15 очками в 5 матчах продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату. "Маріуполь" перебуває на 9-й позиції з чотирма очками. Наступну гру "гірники" проведуть проти "Олімпіка", а "Маріуполь" – зі "Львовом".