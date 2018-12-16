"Шахтар" несподівано програв "Партизану"

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"Шахтар" програв "Партизану"
"Шахтар" програв "Партизану" / shakhtar.com

"Шахтар", який найближчим часом зіграє в Лізі Європи проти "Айнтрахта", провів п'ятий контрольний поєдинок в рамках зимових зборів. Цього разу суперником "гірників" був сербський "Партизан", якому українці поступилися.

Шахтар – Партизан 0:2
Голи: Ніколич, 8, Шчекич, 39

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Уже на восьмій хвилині Неманья Ніколич завершив контратаку "Партизана" голом. Голкіпер "гірників" не зумів врятувати партнерів.

До завершення тайму подвоїв перевагу сербів Александар Шчекич. На 39 хвилині Шкекич забив після пасу Ніколича.

У другому таймі жодна з команд не зуміла відзначитися, відтак "Партизан" здобув перемогу 2:0.

Зазначимо, що 31 січня "Шахтар" зіграв два контрольні поєдинки. Зранку донеччани перемогли скромний данський клуб "Хобро". А вдень підопічні Паулу Фонсеки розгромили польський "Лех".

Перед матчем з німецьким "Айнтрахтом" у рамках 1/16 Ліги Європи, який відбудеться 14 лютого, "Шахтар" зіграє ще два контрольні поєдинки. Зокрема, у понеділок, 4 лютого, "гірники" поміряються силами з болгарським клубом "Ботев". 7-го лютого донеччани зустрінуться з австрійською командою "Ваккер".

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Теги: Футбол Спорт Шахтар
Джерело: 24 Канал
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