"Шахтар" на класі переміг "Олімпік": відео

У п'ятницю, 6 грудня, стартував 17-й тур чемпіонату України. "Шахтар" у донецькому дербі на класі переміг "Олімпік".

Шахтар – Олімпік 3:0

Голи: Матвієнко, 4, Марлос, 77, Ісмаїлі, 90+1

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Швидкий гол

11 грудня "Шахтар" чекає найважливіший матч сезону. У Харкові "гірники" зіграють останній матч групового етапу Ліги чемпіонів проти "Аталанти". У цій грі стане відомо, чи зіграє донецький клуб навесні у єврокубках.

Зважаючи на це, була ймовірність, що підопічні Луїша Каштру спробують перемогти в донецькому дербі малою кров'ю. "Шахтарю" було важливо забити швидкий гол, що вони й зробили.

Уже на четвертій хвилині "Шахтар" відкрив рахунок у донецькому дербі. Оборонці "Олімпіка" забули про Матвієнка у власному штрафному, який цим відразу скористався. Політило невдало виніс м'яч на Миколу, який прийняв його та красивим обвідним ударом поцілив під стійку.

Через чотири хвилин рахунок на табло міг бути 2:0. Коваленко, Мораес та Патрік розіграли красиву комбінацію, яка завершилася ударом Алана. М'яч полетів по центру воріт, тому гості уникнули другого голу.

На 18 хвилині господарі ОСК "Металіст" мали ще дві нагоди збільшити перевагу. Спершу Мораес з убивчої позиції не замкнув простріл Тете, хоча останній робив передачу з положення поза грою. А за мить повз ворота зі зручної позиції пробив Коваленко.

"Олімпік" відповів на це моментом іранського легіонера Шахаба. Він обіграв захисників "Шахтаря" й намагався пробити повз Пятова. Та удар іранця з меж штрафного виявився неакцентованим, тому Пятов легко забрав м'яч до рук. На 24 хвилині Шахаб завдав дальнього удару, але він пролетів повз ворота.

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Під завісу першого тайму "Шахтар" змарнував чергову гольову нагоду. "Гірники" розігнали швидку контратаку три в один, яку, здавалося, неможливо зіпсувати. Але Тете замість того, щоб віддати пас на вільного партнера пробив точно в голкіпера. Окрім того, бразилець перебував у офсайді.

Перемога на класі

Другий тайм "помаранчево-чорні" розпочали не менш агресивно. Зокрема, Тете завдав класного дальнього удару, але м'яч пролетів біля стійки воріт Кринського. Втім, "олімпійці" швидко перехопили ініціативу й "гірники" деякий час грали другим номером.

Через атакувальний стиль футболу "Олімпіка" в другому таймі надзвичайно ризикував. Підопічним Каштру вдавалося розривати центр поля. На 77 хвилині цим скористався свіжий Марлос.

Лідери "Шахтаря" легко розібралися з оборонцями у штрафному. Марлос опинився з м'ячем перед порожніми воротами й легко переправив його у ворота.

У компенсований час господарі поля зуміли засмутити Кринського втретє. "Олімпік" відбивався усією командою, але Ісмаїлі зумів занести м'яч у ворота. 3:0 – "гірники" здобули досить легку перемогу перед матчем Ліги чемпіонів.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" збільшив відрив від "Динамо" до 14 очок, хоча киян свій матч 17-го туру зіграють 8 грудня проти "Зорі". Натомість "Олімпік" ризикує втратити 7-е місце, оскільки в цьому турі в очній грі зустрінуться переслідувачі донеччан – "Колос" та "Дніпро-1".

Шахтар – Олімпік відеоогляд першого тайму

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