"Шахтар" перемогою завершив перший збір у Туреччині – відео
Донецький "Шахтар" провів останній матч у рамках першого збору в Туреччині. "Гірники" перемогли чеський клуб "Словацко".
Шахтар – Словацко 1:0
Гол: Коваленко, 57
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У стартовому складі донеччан вийшли: Пятов, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Коноплянка, Патрік, Матвієнко, Ісмаїлі, Болбат.
По перерві на полі з'явився Коваленко. Через хвилину після виходу на поле Віктор відзначився єдиним голом у матчі.
Також у другому таймі в "Шахтаря" вийшли Тете, Маркос Антоніо, Сікан та Мораес.
У рамках першого збору "Шахтар" провів ще три матчі: "гірники" перемогли "Лех", зіграли внічию з "Войводіною" та поступилися "Пролетеру".
Перший офіційний матч у 2020 році "Шахтар" проведе 20 лютого. У Лізі Європи "гірники" зустрінуться з "Бенфікою".
Шахтар – Словацко відеоогляд матчу
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