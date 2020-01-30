24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

"Шахтар" перемогою завершив перший збір у Туреччині – відео

125 Читать новость на русском
Шахтар – Словацко / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" провів останній матч у рамках першого збору в Туреччині. "Гірники" перемогли чеський клуб "Словацко".

Шахтар – Словацко 1:0

Гол: Коваленко, 57

Дивіться також: "Шахтар" сенсаційно зазнав першої поразки у 2020 році: відео

У стартовому складі донеччан вийшли: Пятов, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Коноплянка, Патрік, Матвієнко, Ісмаїлі, Болбат.

По перерві на полі з'явився Коваленко. Через хвилину після виходу на поле Віктор відзначився єдиним голом у матчі.

Також у другому таймі в "Шахтаря" вийшли Тете, Маркос Антоніо, Сікан та Мораес.

У рамках першого збору "Шахтар" провів ще три матчі: "гірники" перемогли "Лех", зіграли внічию з "Войводіною" та поступилися "Пролетеру".

Перший офіційний матч у 2020 році "Шахтар" проведе 20 лютого. У Лізі Європи "гірники" зустрінуться з "Бенфікою".

Шахтар – Словацко відеоогляд матчу

 

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
25614
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:22 "Манчестер Юнайтед" в меншості переміг "МанСіті", але вилетів з кубку – відео
Юрій Семенюк 804
29 січня 16:50 Український футболіст, який підняв скандал у російських ЗМІ, перейшов у європейський клуб
Юрій Семенюк 2361
29 січня 15:27 Пауло Коельйо писав дитячу книгу з Кобі Браянтом, але видалив чернетку після його загибелі
Ігор Саджениця 344
29 січня 13:34 Стежу за Луніним і бажаю успіхів, – Зідан розповів про оренду українця
Юрій Семенюк 303
29 січня 08:47 Ібрагімовіч відзначився за "Мілан" у грі кубка – відеоогляд гольового матчу проти "Торіно"
Ігор Саджениця 636
Новини
Більше новин
Залиште відгук