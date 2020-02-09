"Шахтар" виграв останній матч перед поєдинком з "Бенфікою" у Лізі Європи: відео

Донецький "Шахтар" провів останній товариський матч у рамках тренувальних зборів у Туреччині. "Гірники" перемогли латвійський "Вентспілс".

Шахтар – Вентспілс 1:0

Гол: Антоніо, 17 (пен)

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Єдиний гол у матчі забив Антоніо. Бразилець на 17 хвилині реалізував удар з пенальті.

Футболісти працювали на фоні втоми, і це, звісно, обмежує інтенсивність гри. Є гарні моменти, є те, що вдалося менше. Зараз команда відпочине, й фізичні дані дозволять нам проводити повноцінні тренування. Ще маємо час до першої офіційної гри,

– прокоментував гру наставник "гірників" Луїш Каштру.

У рамках зимових зборів "Шахтар" провів 8 поєдинків: 5 перемог, 2 нічиї та 1 поразка.

Перший офіційний матч у 2020 році "Шахтар" проведе 20 лютого в Лізі Європи. В 1/16 фіналу донеччани зустрінуться з португальською "Бенфікою".

Шахтар – Вентспілс відеоогляд матчу