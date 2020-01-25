"Шахтар" виграв перший матч після відпустки

Футболісти "Шахтаря" вийшли з відпустки та провели перший товариський матч. У Туреччині дебютним суперником донеччан став польський "Лех".

Лех – Шахтар 0:1

Гол: Кривцов, 51

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У стартовому складі "Шахтаря" на матч вийшли: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Тете, Патрік, Матвієнко, Ісмаїлі та Болбат.

Перший тайм минув за переваги "Шахтаря", проте втілити свою перевагу "гірники" не змогли.

По перерві перший гол "Шахтаря" у 2020 році забив Сергій Кривцов. Болбат подав справа, м'яч після рикошету від Шатки прилетів точно в ноги Кривцову і той холоднокровно відправив м'яч у правий кут.

У другому таймі в "Шахтарі" відбулося багато замін. Ігрову практику отримали Шевченко, Коноплянка, Коваленко, Фернандо, Сіпріано, Хочолава, Маркос, Бондаренко, Трубін, Кірюханцев та Вакула.

У підсумку, матч завершився мінімальною перемогою "Шахтаря".