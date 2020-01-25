"Шахтар" виграв перший матч після відпустки
Футболісти "Шахтаря" вийшли з відпустки та провели перший товариський матч. У Туреччині дебютним суперником донеччан став польський "Лех".
Лех – Шахтар 0:1
Гол: Кривцов, 51
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У стартовому складі "Шахтаря" на матч вийшли: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Тете, Патрік, Матвієнко, Ісмаїлі та Болбат.
Перший тайм минув за переваги "Шахтаря", проте втілити свою перевагу "гірники" не змогли.
По перерві перший гол "Шахтаря" у 2020 році забив Сергій Кривцов. Болбат подав справа, м'яч після рикошету від Шатки прилетів точно в ноги Кривцову і той холоднокровно відправив м'яч у правий кут.
У другому таймі в "Шахтарі" відбулося багато замін. Ігрову практику отримали Шевченко, Коноплянка, Коваленко, Фернандо, Сіпріано, Хочолава, Маркос, Бондаренко, Трубін, Кірюханцев та Вакула.
У підсумку, матч завершився мінімальною перемогою "Шахтаря".
- Наступний спаринг "Шахтар" проведе 26 січня проти "Войводини".
- Також "гірників" у Туреччині очікують зустрічі з "Пролетером" та "Словацко".
- Перший офіційний матч у 2020 році "Шахтар" проведе 20 лютого. В 1/16 фіналу Ліги Європи "гірники" зустрінуться з "Бенфікою".