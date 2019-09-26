Шансів нуль: у Росії визнали ймовірність дискваліфікації на Олімпіаді-2020 через допінг

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Шансів нуль: у Росії визнали ймовірність дискваліфікації на Олімпіаді-2020 через допінг

Російські спортсмени знову можуть не поїхати на Олімпійські ігри. І знову через допінг. Ймовірність того, що таке станеться, визнають вже й у Росії.

Про те, що Росію можуть позбавити участі в Олімпіаді підтвердив і дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Держдуми Росії В'ячеслав Фетісов.

"Якщо те, про що зараз всі говорять, відбулося насправді, то шансів у нас нуль", – коротко підсумував Фетісов.

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При цьому колишній спортсмен відкинув звинувачення у бік журналіста Хайо Зеппельта, який першим і написав про ймовірні махінації зі сторони Росії.

Не було б проблеми – не було б і теми. Людина зробила репортаж, це, як розумієте, право будь-якого з журналістів. Якщо цей репортаж не підтверджений фактами, значить, Зеппельта треба було судити відразу. А якщо тебе звинувачують і ти мовчиш...
– підсумував Фетісов.

Черговий допінговий скандал з Росією
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розглядає питання про невідповідність РУСАДА (Російське антидопінгове агентство) кодексу WADA. Агентство ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою. Підставами для такого рішення є невідповідність між базою LIMS, наявної в розпорядженні WADA, і даними московської лабораторії, отриманими в січні 2019 року. 

За даними ЗМІ, Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців. WADA також вважає, що таким чином Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами. Якщо дані підтвердяться, Росію позбавлять права участі в Олімпіаді-2020. Ймовірно, що країну не допустять і до участі в чемпіонаті світу з футбол 2022 року в Катарі.

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Теги: Спорт Допінг Новини Росії Олімпіада-2020
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