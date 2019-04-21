Шовковський заявив про готовність захищати Україну з автоматом у руках

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Олександр Шовковський
Олександр Шовковський / Dynamomania.com

Колишній воротар київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський заявив, що готовий захищати Україну зі зброєю в руках. Він це зробить, якщо цього вимагатимуть обставини.

Про це помічник головного тренера збірної України заявив в інтерв'ю Яніні Соколовій. Вона зачитала йому уривок з його інтерв'ю 2014 року, де Шовковський заявив, що не поїде до Криму, якщо він стане російським.

"Чи поїду цього літа в Крим? Я не впевнений. Якщо Крим буде підконтрольний Росії, я точно не поїду. Чи військовозобов'язаний я? Так, і служив в армії. Я не два роки служив, але пройшов курс підготовки "молодого бійця". Я рядовий. Чи піду в перших лавах, якщо будуть призивати? Так. Батьківщина накаже – так", – заявив у 2014 році Олександр Шовковський.

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На питання ведучої, чи пішов би Шовковський зараз зі зброєю захищати Україну, він відповів "а в мене вибір є?".

"Просто треба розуміти обставини. Так, можливо, зараз я можу більше користі тут принести. Але якщо будуть інші обставини, то по-іншому будемо дивитися", – відповів Олександр Шовковський.

Тоді Яніна Соколова задала ще одне питання: "якщо російські війська, не дай Боже, зайдуть, то Шовковський буде захищати з автоматом країну?", відповідь у Шовковського була доволі коротка та однозначна: "Так. А чому ні?".

До слова: Гравці "Динамо" відвідали поранених військових у госпіталі

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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