Стаховський несподівано програв у чвертьфіналі "челенджера" у Франції

Найсильніший тенісист України Сергій Стаховський зупинився за крок до півфіналу на турнірі у французькому Орлеані. 149-й номер світового посіву ATP несподівано поступився Трістану Ламазіну.

Трістан Ламазін – Сергій Стаховський 2:0 (7:6, 6:4)

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Початок поєдинку для Стаховського виявився важким. У першому ж геймі француз мав три брейк-пойнти, але Сергій відстояв подачу. У дев'ятому геймі Трістан таки зробив брейк і далі подавав на сет.

Стаховський проявив характер та відігрався, зробивши зворотний брейк. Доля партії вирішувалася на тай-брейку. 26-річний француз зумів вирвати перемогу 8:6.

Другий сет розвивався за сценарієм першого. Тенісисти захищали свої подачі, доки Ламазін не оформив брейк у 9 геймі. Цього разу Стаховський не відігрався та програв матч Трістану, який у рейтингу ATP аж на 263 місці.