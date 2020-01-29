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Стало відомо, на якому матчі в УПЛ вперше застосують систему VAR

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Система VAR в Україні / Фото з відкритих джерел

Українська Прем'єр-ліга підтвердила, що вже з другої частини нинішнього сезону система відеоасистента арбітра VAR буде запущена в чемпіонаті України в повноцінному режимі.

Матч 19-го туру УПЛ "Динамо" – "Ворскла" стане першим в УПЛ з використанням VAR, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Зустріч між "Динамо" і "Ворсклою" відбудеться на НСК "Олімпійський" 22 лютого. Початок поєдинку – о 17:00.

Крім того, вже на наступний день система VAR буде застосована в Харкові – 23 лютого "Шахтар" на ОСК "Металіст" прийме "Десну".

Також зазначимо, що в другій частині нинішнього сезону VAR в УПЛ буде використовуватися тільки на двох матчах туру, які не повинні відбуватися в один день.

Система VAR вже працює на матчах більшості топових європейських чемпіонатів, а також в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

Що таке VAR?
Система відеодопомоги арбітрам, скорочено VAR або відеоасистент арбітра – технологія в футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення за допомогою відеоповторів. Офіційно включена до Правил гри в футбол в 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: УПЛ Динамо Футбол Спорт ФК Ворскла Новини Спорту
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