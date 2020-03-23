Суркіс вибухнув через рішення УПЛ, яке може завадити "Динамо" потрапити у Лігу чемпіонів

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс висловив свою думку щодо зупинки УПЛ в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Суркіс у програмі "Великий футбол" заявив, що УПЛ повинна була йти на паузу відразу після першого етапу.

До слова Чемпіонат України можуть завершити за сценарієм вигідним для "Динамо" або "Зорі"

Я не кажу, що мені вигідно, а що ні. Другий етап ми зобов'язані були не починати у тій ситуації, яка була в усьому світі, де були зупинені чемпіонати. Крім того, ще до початку 23 туру було відомо, що граємо без глядачів. А коли грали на Кубок, всі вже знали, що це останній матч з глядачами.



Цей тур не треба було починати. Зупинити чемпіонат так, як він і був, тобто без поділу на шістки. І від цього вже танцювати. А так у нас вийшла суміш ні того, ні іншого – почали, не закінчили. Ось така моя позиція. Як буде – будемо радитися і вирішувати. У нас є, з ким радитися, є ФІФА, УЄФА, будемо дивитися наслідки в інших чемпіонатах,

– підкреслив Суркіс.

До слова, "Динамо" ледь не найбільше постраждало від рішення провести 23 тур УПЛ. Після першого етапу кияни утримували місце у зоні Ліги чемпіонів, але нічия з "Десною" відкинула "біло-синіх" на третю сходинку позаду "Шахтаря" та "Зорі".

Що відомо про паузу в українському футболі

УАФ призупинила всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу COVID-19.

Станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, зокрема 3 летальні. Одна людина вже одужала.

Терміни повернення українського футболу наразі невідомі. Всі українські команди пішли на карантин.

В УПЛ залишилося зіграти 9 тур та матчі плей-офф за єврокубки.

Також мають відбутися матчі півфіналу Кубка України та фінал у Тернополі.

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