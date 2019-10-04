Світоліна програла у чвертьфіналі турніру в Китаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла пробитися у півфіналу турніру серії Premier Mandatory у Пекіні. У чвертьфіналі вона програла Кікі Бертенс.

У першому сеті суперниці показали справжню запеклу боротьбу. Бертенс на старті повела 1:3, однак Світоліна зуміла відіграти брейк. Тож все вирішувалося на тай-брейку. Там успішніше виявилася голландська тенісистка.

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А вже у другому сеті Світоліна цілковито провалила гру. Вона виграла свою першу подачу, після чого дозволила Бертенс двічі поспіль оформити брейки. Відтак її суперниця була попереду 1:5. Відіграти таку різницю Світоліна не зуміла. У підсумку поразка.

Еліна Світоліна – Кікі Бертенс 0:2 (6:7(6), 2:6)