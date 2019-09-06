Світоліна програла Вільямс у півфіналі US Open

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Еліна Світрліна
Еліна Світрліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла півфінал Відкритого чемпіонату США та покинула змагання поступившись американці Серені Вільямс.

У матчі 1/2 фіналу US Open 24-річна одеситка поступилася представниці США Серені Вільямс з рахунком 6:3, 6:1. Протистояння спортсменок тривало 1 годину 11 хвилин.

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Американка зробила 6 подач навиліт і взяла 4 гейми на подачі суперниці. Світоліна зробила 17 невимушених помилок проти 20 у Вільямс.

Це вже вп’яте за кар'єру Серега Вільямс обіграла Еліну Світоліну.

До слова, незважаючи на поразку у півфіналі, після US Open Світоліна стане третьою ракеткою планети.

Відео фінального протистояння:

 

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Теги: Спорт Теніс US Open Новини Спорту Еліна Світоліна Серена Вільямс
Джерело: 24 канал
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