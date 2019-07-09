Світоліна в блискучому стилі вийшла у півфінал Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжила переможну ходу на Вімблдоні. В 1/4 фіналу українка перемогла 68 ракетку світу Кароліну Мухову.

Еліна Світоліна – Кароліна Мухова 2:0 (7:5, 6:4)

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Світоліна та Мухова тільки одного разу зустрічалися до Вімблдону. На турнірі в Досі у лютому 2019 року українка перемогла у двох сетах.

Еліна агресивно розпочала матч у Лондоні й відразу зробила брейк. Однак представниця Чехії відповіла двома брейками й повела 1:4. У грі Світоліної була помітна нервозність, однак українка зуміла зібратися. За рахунку 5:2 Еліна вирівняла ситуацію – 5:5.

В 11-у геймі на подачі Мухової точилася запекла боротьба. Чешка відіграла чотири брейк-пойнти, однак з п'ятої спроби Еліна дотиснула суперницю та знову вийшла вперед у матчі. У наступному геймі українка подала на сет – 7:5.

Початок другого сету знову був за 22-річною чешкою. Кароліна зробила брейк і повела 2:0. Але Світоліна вчасно зібралася й вирівняла становище.

У 5-у геймі українка зробила брейк і вирвалася вперед 4:2. Згодом Еліна зробила ще один брейк і рахунок став 5:2. Але Мухова не дозволила Світоліній подати на матч, зробивши брейк, а потім ще й захистила свою подачу. За рахунку 5:4 Світоліна вдруге подавала на матч й таки дотиснула опонентку – 6:4.

Through to her first Grand Slam semi-final @ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep#Wimbledon pic.twitter.com/eONIrcWaE6 — Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.

У півфіналі Світоліна зіграє проти представниці Румунії Сімони Халеп (7 ракетка світу). До цього тенісистки зіграли сім матчів між собою.

В особистих зустрічах Світоліна попереду 4:3. Однак остання зустріч тенісисток завершилася перемогою Халеп. Також спортсменки жодного разу не грали між собою на траві.

Півфінал на Вімблдоні перший для Світоліної на турнірах серії Великого Шолому.