Світоліна в блискучому стилі вийшла у півфінал Вімблдону
Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжила переможну ходу на Вімблдоні. В 1/4 фіналу українка перемогла 68 ракетку світу Кароліну Мухову.
Еліна Світоліна – Кароліна Мухова 2:0 (7:5, 6:4)
Читайте також: Визначилися перші півфіналістки Вімблдону
Світоліна та Мухова тільки одного разу зустрічалися до Вімблдону. На турнірі в Досі у лютому 2019 року українка перемогла у двох сетах.
Еліна агресивно розпочала матч у Лондоні й відразу зробила брейк. Однак представниця Чехії відповіла двома брейками й повела 1:4. У грі Світоліної була помітна нервозність, однак українка зуміла зібратися. За рахунку 5:2 Еліна вирівняла ситуацію – 5:5.
В 11-у геймі на подачі Мухової точилася запекла боротьба. Чешка відіграла чотири брейк-пойнти, однак з п'ятої спроби Еліна дотиснула суперницю та знову вийшла вперед у матчі. У наступному геймі українка подала на сет – 7:5.
Початок другого сету знову був за 22-річною чешкою. Кароліна зробила брейк і повела 2:0. Але Світоліна вчасно зібралася й вирівняла становище.
У 5-у геймі українка зробила брейк і вирвалася вперед 4:2. Згодом Еліна зробила ще один брейк і рахунок став 5:2. Але Мухова не дозволила Світоліній подати на матч, зробивши брейк, а потім ще й захистила свою подачу. За рахунку 5:4 Світоліна вдруге подавала на матч й таки дотиснула опонентку – 6:4.
У півфіналі Світоліна зіграє проти представниці Румунії Сімони Халеп (7 ракетка світу). До цього тенісистки зіграли сім матчів між собою.
В особистих зустрічах Світоліна попереду 4:3. Однак остання зустріч тенісисток завершилася перемогою Халеп. Також спортсменки жодного разу не грали між собою на траві.
Півфінал на Вімблдоні перший для Світоліної на турнірах серії Великого Шолому.