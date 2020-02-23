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Тайсон Ф'юрі заспівав в ринзі після перемоги над Деонтеєм Уайлдером: відео

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Тайсон Ф'юрі співає пісню / twitter.com/trboxing

Британський боксер Тайсон Ф'юрі переміг Деонтей Уайлдера і завоював титул чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі. Свою перемогу боксер відзначив піснею ще в ринзі.

Сам бій тривав лише сім раундів. Ф'юрі переміг технічним нокаутом, коли рефері просто був змушений зупинити протистояння.

Більше про це: Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC

Після перемоги Ф'юрі подякував усім, хто допомагав йому, заявив, що Уайлдер ще стане чемпіоном світу. А після цього заспівав пісню American Pie Дона МакЛіна.

Варто відзначити, що співи в ринзі стали для Ф'юрі вже звичним явищем. Він це робив неодноразово.

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Тайсон Ф'юрі Новини Спорту Спорт Бокс
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