Тайсон Ф'юрі заспівав в ринзі після перемоги над Деонтеєм Уайлдером: відео
Британський боксер Тайсон Ф'юрі переміг Деонтей Уайлдера і завоював титул чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі. Свою перемогу боксер відзначив піснею ще в ринзі.
Сам бій тривав лише сім раундів. Ф'юрі переміг технічним нокаутом, коли рефері просто був змушений зупинити протистояння.
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Після перемоги Ф'юрі подякував усім, хто допомагав йому, заявив, що Уайлдер ще стане чемпіоном світу. А після цього заспівав пісню American Pie Дона МакЛіна.
Варто відзначити, що співи в ринзі стали для Ф'юрі вже звичним явищем. Він це робив неодноразово.
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