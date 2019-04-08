Тайсон після матчу підтримав Циганкова, гравець "Динамо" одразу йому відповів

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Циганков та Тайсон підтримали один одного після матчу
Циганков та Тайсон підтримали один одного після матчу / ФК "Шахтар"

Українське "ель-класіко" між "Шахтарем" та "Динамо" закінчилося перемогою "гірників". При цьому у матчі було показано одразу 16 жовтих карток, а два гравці були вилучені з поля. Попри це, після цього матчу знайшлося місце і для слів підтримки.

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По закінченню матчу півзахисник "Шахтаря" Тайсон опублікував у себе в Instagram Stories фотографію з Віктором Циганковим. "I will always respect you! Good luck my friend" (Я завжди буду поважати тебе! Успіху, мій друже), – підписав фотографію Тайсон.

Віктор Циганков майже одразу відповів на це повідомлення. "Respect above all. Good game my friend and good luck" (Повага понад усе. Хорошої гри мій друг та успіху), – написав Віктор Циганков.

До слова, що Циганков та Тайсон були капітанами команд у цьому матчі.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Шахтар
Джерело: 24 Канал
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