Тайсон після матчу підтримав Циганкова, гравець "Динамо" одразу йому відповів

Українське "ель-класіко" між "Шахтарем" та "Динамо" закінчилося перемогою "гірників". При цьому у матчі було показано одразу 16 жовтих карток, а два гравці були вилучені з поля. Попри це, після цього матчу знайшлося місце і для слів підтримки.

Варто побачити, як "Шахтар" у серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України

По закінченню матчу півзахисник "Шахтаря" Тайсон опублікував у себе в Instagram Stories фотографію з Віктором Циганковим. "I will always respect you! Good luck my friend" (Я завжди буду поважати тебе! Успіху, мій друже), – підписав фотографію Тайсон.

Віктор Циганков майже одразу відповів на це повідомлення. "Respect above all. Good game my friend and good luck" (Повага понад усе. Хорошої гри мій друг та успіху), – написав Віктор Циганков.

До слова, що Циганков та Тайсон були капітанами команд у цьому матчі.