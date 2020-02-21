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Тайсон у "Шахтарі": конфлікт продовжується

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Конфлікт Тайсона у "Шахтарі" / newstes.ru

Після перемоги донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи над "Бенфікою", бразилець Тайсон знову показав усім своє невдоволення, щодо його ситуації у клубі.

Перемога "Шахтаря" над "Бенфікою" стала 20-ю для українських клубів в єврокубкових матчах з командами з Португалії.

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Після тактичної заміни наприкінці зустрічі, Тайсон покинув поле не потиснувши руку наставнику "гірників". Це означає – конфлікт набирає обертів.

Після матчу в одній із соцмереж футболіста з'явився новий пост із натяком на його ситуацію у клубі. 

Якщо ви не розумієте моє мовчання, то як ви зрозумієте мої слова? Мої причини?,
– виплеснув свої емоції Тайсон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se você não entende o meu silêncio Como entenderia as minhas palavras? Minhas razões?

Допис, поширений Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

Зазначимо, це вже другий рік такого бунту бразильця у донецькому клубі. Тайсон щоразу виплескує своє невдоволення. Гравець хоче грати у новому клубі та вищому за рівнем чемпіонаті.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар
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