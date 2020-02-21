Тайсон у "Шахтарі": конфлікт продовжується
Після перемоги донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи над "Бенфікою", бразилець Тайсон знову показав усім своє невдоволення, щодо його ситуації у клубі.
Перемога "Шахтаря" над "Бенфікою" стала 20-ю для українських клубів в єврокубкових матчах з командами з Португалії.
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Після тактичної заміни наприкінці зустрічі, Тайсон покинув поле не потиснувши руку наставнику "гірників". Це означає – конфлікт набирає обертів.
Після матчу в одній із соцмереж футболіста з'явився новий пост із натяком на його ситуацію у клубі.
Якщо ви не розумієте моє мовчання, то як ви зрозумієте мої слова? Мої причини?,
– виплеснув свої емоції Тайсон.
Зазначимо, це вже другий рік такого бунту бразильця у донецькому клубі. Тайсон щоразу виплескує своє невдоволення. Гравець хоче грати у новому клубі та вищому за рівнем чемпіонаті.
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