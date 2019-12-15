Теофімо Лопес у другому раунді ефектним нокаутом переміг Річарда Коммі в бою за пояс IBF: відео

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Лопес переміг Коммі / twitter.com/trboxing

Американець Теофімо Лопес доволі легко переміг представника Гани Рачарда Коммі та відібрав у нього пояс чемпіона IBF у легкій вазі..

Бій видався доволі видовищним, але коротким. Вже у другому раунді Лопес завдав правого прямого удару, після чого Коммі одним коліном опинився на ринзі. та навіть покотився по настилу

Однак боксер встав та вирішив продовжити бій. Цим і скористався Лопес, просто добивши суперника. Арбітру тільки й залишалося, що зупинити бій.

Відео нокауту у виконанні Лопеса

До слова: WBO зобов'язала Джошуа та Усика домовитися про бій

Теофімо Лопес виборов титул чемпіона у легкій вазі за версією IBF. І тепер прагне бою проти Василя Ломаченка, який володіє поясами WBA, WBO та WBC. Тож бій між цими боксерами буде за звання абсолютного чемпіона світу.

Сам Ломаченко був присутній на цьому поєдинку. Його бій проти Лопеса може відбутися в квітні 2020 року.

Відео бою Теофімо Лопес – Річард Коммі

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Василь Ломаченко
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