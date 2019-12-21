Тоттенхем – Челсі: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

Одним з найцікавіших протистоянь вихідних у чемпіонаті Англії стане гра "Тоттенхема" проти "Челсі" в неділю, 22 грудня. Особливої пікантності ситуації додаватиме той факт, що до Жозе Моуріньо, який очолює "шпор", завітає його колишній клуб. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Обидві команди пробилися в плей-офф Ліги чемпіонів і зараз в АПЛ ведуть боротьбу за призові місця. Поки що справи краще йдуть у "Челсі" – "аристократи" посідають четверту сходинку в турнірній таблиці та випереджають "Тоттенхем" на три очки. Правда, два попередні матчі в чемпіонаті "Челсі" програв, причому не найсильнішим суперникам – "Евертону" та "Борнмуту".

Головний же інтерес цієї гри для вболівальників полягає в тому, що Жозе Моуріньо, нинішній тренер "Тоттенхема", зіграє проти своєї колишньої команди. Нагадаємо, португальський фахівець двічі очолював "Челсі" та виграв три чемпіонати Англії.

До слова: Скільки заробив "Тоттенхем" за вихід у фінал Ліги чемпіонів минулого сезону

На посту головного тренера "Тоттенхема" Моуріньо провів вже п'ять матчів в АПЛ і не зміг виграти лише в одному. Цікаво, що "Тоттенхем" поступився "Манчестер Юнайтед", також колишній команді португальця.

Матч з "Челсі" очікується не менш важким. Навіть якщо врахувати, що він пройде на домашньому стадіоні. Аналітики Parimatch віддають лише мінімальну перевагу господарям – 39% на їх перемогу проти 35% у "Челсі" (26% на нічию). Лондонське дербі, як завжди, дуже непередбачуване, але тим і цікавіше.