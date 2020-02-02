Тоттенхем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

У неділю, 2 лютого, "Тоттенхем" у центральному матчі 25 туру АПЛ приймає "Манчестер Сіті". Переглянути поєдинок можна онлайн на сайті Спорт24.

Матч "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" розпочнеться о 18:30. В Україні поєдинок покаже телеканал Setanta.

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До матчу в рамках 25 туру АПЛ "Манчестер Сіті" підходить на другому місці в турнірній таблиці. Натомість "шпори" перебувають у середині турнірної таблиці.

Якщо "містяни" за підсумками туру ніяк не зможуть покращити свою позицію, то лондонці у разі перемоги піднімуться у топ-5.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу