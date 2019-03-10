Це найкрасивіший день у моєму житті, – тренер про перемогу Підручного

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Юрай Санітра
Юрай Санітра / biathlon.com.ua

Тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра прокоментував перемогу Дмитра Підручного на чемпіонаті світу. Дмитро виграв індивідуальну гонку у шведському Естерсунді.

Санітра присвятив перемогу всім, хто підтримував та вірив у команду.

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"Неймовірні емоції! Присвячуємо цю перемогу всім людям України, які в нас вірили, всім нашим уболівальникам! Це винагорода за всю роботу, яку ми проробили, за все бажання і прагнення. Золота медаль – винагорода Дмитра Підручного за те, яким він є – хороша людина, розумний, інтелігентний, виконавчий.

Для мене це теж сатисфакція за те, що довіряю йому. Це найкрасивіший день у моєму житті! Так, у мене вже були олімпійські чемпіони, але сьогоднішня медаль – просто музика, щось особливе!

Сьогодні я був так сильно сконцентрований, так сильно хотів, щоб все пройшло як я задумав... Вранці я щось відчував, але те, що все вийде так... Дмитро зробив два промахи, але потім ця концентрація, ця його тактика, з якої втік і сила, яка залишилася в кінці – це просто топовий розклад!", – сказав Санітра.

Сьогодні також відбулася жіноча гонка переслідування, яку несподівано виграла німкеня Деніз Херрманн. Українка Анастасія Меркушина фінішувала на 15 позиції.

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Теги: Дмитро Підручний Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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