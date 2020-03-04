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У двох членів збірної Росії з велогонок виявили коронавірус

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У спортсменів виявили коронавірус / twitter.com/rusveloteam

У російській команди з велогонок захворіли на коронавірус, зараз вони знаходяться в Абу-Дабі на карантині. Відомо імена хворих, це велогонщик Ігор Боєв та член команди механік Дмитро Пилипович.

Як повідомляє міністерство охорони здоров'я ОАЕ, окрім двох росіян, за даними відомства, коронавірус знайшли у двох італійців, одного німця та громадянина Колумбії.

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Зазначимо, хворі контактували з італійськими велогонщиками, які були заражені вірусом. Їх стан стабільний, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. 

Додамо, що велогонщиків "Газпром-РусВело" шостий день не випускають з готелю в Абу-Дабі через карантин. На сторінці велокоманди в інстаграмі йдеться, що спортсмени не отримують ніяких офіційних документів або інформації від місцевої влади. Крім росіян в такому ж становищі опинилися і французькі велогонщики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Велокоманда «Газпром-РусВело» шестой день удерживается в отеле в ОАЭ ⠀ Российская велокоманда «Газпром-РусВело» шестой день остается заблокированной в одном из отелей Абу-Даби после отмены двух этапов многодневной гонки «Тур ОАЭ» в связи с распространением коронавируса. ⠀ Сотрудники и члены команды дважды прошли медицинские тестирования на наличие коронавируса. Результаты тестов — отрицательные. Несмотря на это, местные власти продолжают удерживать российскую команду без объяснения причин. Она остается изолированной на четвёртом этаже отеля вместе с двумя командами из Франции. ⠀ Важно отметить, что более 500 человек из числа участников и организаторов гонки контактировали на протяжении пяти дней. Но в течение первых дней изоляции из отеля были освобождены 16 команд-участниц гонки и сотрудников мероприятия. ⠀ На видео зафиксирована очередная попытка забрать одного из россиян в госпиталь якобы для проведения дополнительного обследования. При этом медицинские сотрудники и представители власти не предоставили официальные документы. ⠀ Руководство команды «Газпром-РусВело» просит Международный союз велосипедистов (UCI), министерства иностранных дел России и других стран, граждане которых удерживаются в отеле, принять меры для разрешения ситуации. ⠀ ⠀ #GazpromRusVelo #велоспорт #болеемзанаших #UAE #covid19 #coronavirus #мид #коронавирус #новостиспорта #министерствоиностранныхдел @mid.rus #cycling #ciclismo #uci @uci_cycling @russianemirates

Допис, поширений Gazprom - RusVelo Cycling Team (@rusvelocycling)

У 2016 році команда "Газпром-РусВело" отримала запрошення від RCS Sport для участі в супер-багатоденці Giro d'Italia. Це стало першим масштабним туром в активі команди. Олександр Фоліфоров здобув перемогу на 15-му етапі італійської гонки, відкривши рахунок перемог команди на такому серйозному рівні.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу​
 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Велоспорт Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Спорту Спорт
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