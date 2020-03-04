У двох членів збірної Росії з велогонок виявили коронавірус

Як повідомляє міністерство охорони здоров'я ОАЕ, окрім двох росіян, за даними відомства, коронавірус знайшли у двох італійців, одного німця та громадянина Колумбії.

Зазначимо, хворі контактували з італійськими велогонщиками, які були заражені вірусом. Їх стан стабільний, вони отримують всю необхідну медичну допомогу.

Додамо, що велогонщиків "Газпром-РусВело" шостий день не випускають з готелю в Абу-Дабі через карантин. На сторінці велокоманди в інстаграмі йдеться, що спортсмени не отримують ніяких офіційних документів або інформації від місцевої влади. Крім росіян в такому ж становищі опинилися і французькі велогонщики.

У 2016 році команда "Газпром-РусВело" отримала запрошення від RCS Sport для участі в супер-багатоденці Giro d'Italia. Це стало першим масштабним туром в активі команди. Олександр Фоліфоров здобув перемогу на 15-му етапі італійської гонки, відкривши рахунок перемог команди на такому серйозному рівні.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу​

