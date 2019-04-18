У Києві представили марку "Валерій Лобановський"

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Марка у честь Валерія Лобановського
Марка у честь Валерія Лобановського

Із нагоди 80-річчя від дня народження Валерія Лобановського Укрпошта випустила марку "Валерій Лобановський. 1939—2002" із зображенням одного з найтитулованіших тренерів в історії світового футболу. Урочисте спецпогашення марки відбулось 18 квітня у Будинку футболу.

Урочиста церемонія презентації та спецпогашення поштової марки присвятили до 80-річчя від дня народження найвидатнішого футбольного тренера в історії України. Даний проект був реалізований "Укрпоштою" та Федерацією футболу України за участі та сприяння доньки Валерія Васильовича, Світлани Валеріївни.

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На спецпогашені також були присутні й легенди українського футболу – володар "Золотого м’яча" Ігор Бєланов, зірки збірної СРСР Олексій Михайличенко та Володимир Безсонов.

Марку "Валерій Лобановський. 1939-2002" було випущено накладом 130 тисяч примірників. Її вартість становить 8 гривень. Автором дизайну виступив Василь Василенко.

Марку можна придбати у відділеннях "Укрпошти". Згодом вона буде представлена у 180-ти поштових відділеннях інших країн світу.

Валерій Лобановський Народився 6 січня 1939 року у Києві. Видатний радянський та український футболіст і тренер. Багаторічний наставник київського "Динамо", на чолі якого двічі вигравав Кубок володарів кубків УЄФА. Тричі був наставником збірної СРСР, з якою став віце-чемпіоном Європи 1988 року. Тренер збірної України у 2000-2001 роках. Другий найтитулованіший тренер в історії світового футболу.

7 травня 2002 року Лобановському стало погано під час календарної гри чемпіонату з "Металургом" у Запоріжжі. Тренера госпіталізували з діагнозом "інсульт". Його серце зупинилося 13 травня 2002 року о 20:35. Фінал Ліги чемпіонів, який відбувся через 2 дні, розпочали з хвилини мовчання. Похований на Байковому кладовищі.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Укрпошта
Джерело: 24 Канал
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