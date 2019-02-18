У Польщі фанати влаштували гаряче фаєр-шоу з феєрверками та соціальним підтекстом: відео

12 Читать новость на русском
У Польщі фанати влаштували гаряче фаєр-шоу
У Польщі фанати влаштували гаряче фаєр-шоу / twitter.com/revysolso

У рамках 22 туру чемпіонату Польщі з футболу фанатська трибуна варшавської "Легії" у матчі проти "Краковії" підготувала справжнє шоу із соціальним підтекстом.

За одну мить "червоно-зелені" вболівальники зникли з поля зору, тому що все заполонив дим сотень запалених фаєрів.

Читайте також: В Іспанії футбольні вболівальники влаштували моторошний протест з труною: відео

Над стадіоном палахкотів красивий салют, але найпомітнішою деталлю перфомансу стало гігантське зображення фаната з рупором, повернутого до поля спиною.

 

 

На футболці персонажа красується абревіатура A.C.A.B. (All Cops Are Bastards – "всі поліцейські – сволочі"). Поляки могли в цьому випадку віртуозно викрутитися, як вже робили це в попередньому яскравому перфомансі.

Зокрема, в грудні вболівальники варшавського клубу розмістили на трибуні сніговика, у якого замість рук – підпалений динаміт, сумне обличчя і поліцейська нашивка на грудях.

 

 

Нижче красувалася перетяжка "All Cops Are Balwans", яку можна зрозуміти як "Всі поліцейські – сніговики" (balwan – сніговик) і трактувати в споконвічному значенні, тому що слово "balwan" перекладається ще і як лайка, про значення якого неважко здогадатися.

Зазначимо, що "Легія" програла "Краковії" з рахунком 2:0. Наразі варшавський клуб у турнірній таблиці на другому місці. "Краковія" – 8-а.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

 

blog_ava
Українські військові взяли в полон окупанта
сьогодні
3599
Теги: Футбол Спорт
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У Польщі фанати влаштували гаряче фаєр-шоу з феєрверками та соціальним підтекстом: відео
сьогодні 16:27 У Польщі фанати влаштували гаряче фаєр-шоу з феєрверками та соціальним підтекстом: відео
12
Артем Мілевський збрехав про власне весілля, щоб втекти з угорського клубу: відео
сьогодні 12:24 Артем Мілевський збрехав про власне весілля, щоб втекти з угорського клубу: відео
1374
Цуренко досягла історичного рекорду у рейтингу WTA, Світоліна знову шоста
сьогодні 09:37 Цуренко досягла історичного рекорду у рейтингу WTA, Світоліна знову шоста
342
Українські каратистки здобули нагороди на престижних змаганнях
17 лютого 16:05 Українські каратистки здобули нагороди на престижних змаганнях
340
НЕПЕРЕМОЖНІ. Андрій Демчук про "на слабо" від дружини, зміну громадянства та допомогу АТОвцям
17 лютого 14:30 НЕПЕРЕМОЖНІ. Андрій Демчук про "на слабо" від дружини, зміну громадянства та допомогу АТОвцям
Станіслав Безушко 1567
Український боксер блискуче нокаутував досвідченого американця: відео
17 лютого 12:14 Український боксер блискуче нокаутував досвідченого американця: відео
3444
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук