У Польщі фанати влаштували гаряче фаєр-шоу з феєрверками та соціальним підтекстом: відео

У рамках 22 туру чемпіонату Польщі з футболу фанатська трибуна варшавської "Легії" у матчі проти "Краковії" підготувала справжнє шоу із соціальним підтекстом.

За одну мить "червоно-зелені" вболівальники зникли з поля зору, тому що все заполонив дим сотень запалених фаєрів.

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Над стадіоном палахкотів красивий салют, але найпомітнішою деталлю перфомансу стало гігантське зображення фаната з рупором, повернутого до поля спиною.

Legia Warszawa fans today during their game against Cracovia #LEGCRA pic.twitter.com/D0OOTO25BG — Matt White (@Matt_CAFC) 17 лютого 2019 р.

На футболці персонажа красується абревіатура A.C.A.B. (All Cops Are Bastards – "всі поліцейські – сволочі"). Поляки могли в цьому випадку віртуозно викрутитися, як вже робили це в попередньому яскравому перфомансі.

Зокрема, в грудні вболівальники варшавського клубу розмістили на трибуні сніговика, у якого замість рук – підпалений динаміт, сумне обличчя і поліцейська нашивка на грудях.

Le dernier tifo du Legia "All Cops Are Balwans"

(balwan veut dire bonhomme de neige). pic.twitter.com/YWzP9jITrA — Jean-Philippe Savry (@JpSavry) 27 грудня 2018 р.

Нижче красувалася перетяжка "All Cops Are Balwans", яку можна зрозуміти як "Всі поліцейські – сніговики" (balwan – сніговик) і трактувати в споконвічному значенні, тому що слово "balwan" перекладається ще і як лайка, про значення якого неважко здогадатися.

Зазначимо, що "Легія" програла "Краковії" з рахунком 2:0. Наразі варшавський клуб у турнірній таблиці на другому місці. "Краковія" – 8-а.

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