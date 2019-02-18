У Польщі фанати влаштували гаряче фаєр-шоу з феєрверками та соціальним підтекстом: відео
У рамках 22 туру чемпіонату Польщі з футболу фанатська трибуна варшавської "Легії" у матчі проти "Краковії" підготувала справжнє шоу із соціальним підтекстом.
За одну мить "червоно-зелені" вболівальники зникли з поля зору, тому що все заполонив дим сотень запалених фаєрів.
Читайте також: В Іспанії футбольні вболівальники влаштували моторошний протест з труною: відео
Над стадіоном палахкотів красивий салют, але найпомітнішою деталлю перфомансу стало гігантське зображення фаната з рупором, повернутого до поля спиною.
На футболці персонажа красується абревіатура A.C.A.B. (All Cops Are Bastards – "всі поліцейські – сволочі"). Поляки могли в цьому випадку віртуозно викрутитися, як вже робили це в попередньому яскравому перфомансі.
Зокрема, в грудні вболівальники варшавського клубу розмістили на трибуні сніговика, у якого замість рук – підпалений динаміт, сумне обличчя і поліцейська нашивка на грудях.
Нижче красувалася перетяжка "All Cops Are Balwans", яку можна зрозуміти як "Всі поліцейські – сніговики" (balwan – сніговик) і трактувати в споконвічному значенні, тому що слово "balwan" перекладається ще і як лайка, про значення якого неважко здогадатися.
Зазначимо, що "Легія" програла "Краковії" з рахунком 2:0. Наразі варшавський клуб у турнірній таблиці на другому місці. "Краковія" – 8-а.
Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram
Вибір редакції
-
НЕПЕРЕМОЖНІ. Андрій Демчук: Не уявляю, що мене може "нагнути", щоб поїхати в Росіюсьогодні , 14:20
-
Підручний та Джима фінішували в топ-6 одиночної естафети на Кубку світу з біатлонусьогодні , 09:11
-
Українки у напруженому матчі програли росіянкам матч за третє місце футзального Євро-2019сьогодні , 08:12